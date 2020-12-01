Шнуров матерными стихами признался, что бросил пить
Музыкант Сергей Шнуров, который едкими эпиграммами «радует» своих коллег по цеху, в этот раз прошелся по себе. Артист сообщил публично, используя нецензурную лексику, что «отдал водке все, что должен», и теперь у него началась новая жизнь.
Паспорт сдан, закрыта виза,
Волю дам пустым словам:
Я не пью и это вызов,
Самому себе и вам.
Русской жизни беспросветной,
Ритуалу забытья.
Что стоишь потухшей Этной,
Может Быть это не я?
Пусть бегут по лужам слухи,
Поп@дят пускай всерьёз.
Я! Без пьяной дисперсухи
И без алкогольных слёз.
От отчаяния по-пьяни,
На себе не рву рубаху.
Злиться что от возлияний?
Пьянку посылаю на х… .
Я как все, судьбы пехота,
Но живу на свой я лад.
Жалким быть мне неохота
И мычать, блюя в салат.
Как бы веселиться шибко,
В кураже влезать в петлю,
Всех винить в своих ошибках,
И вопить, — попить, молю.
Вложен ножик в кофр ножен.
Плохо это хорошо.
Водке я отдал, что должен.
Попрощавшись, я пошёл.
Обвинят, наверно, в фальши,
Не бухать же всем на зло?
По@й, двигаемся дальше,
Пусть все скажут, — повезло.
Напомним, ранее Шнуров высмеял в стихах творчество Юрия Лозы, за что должен ответить в суде. До этого Шнуров несколько раз прошелся по российскому продюсеру Иосифу Пригожину и его жене певице Валерии.
Фото Instagram/shnurovs
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