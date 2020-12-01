Шнуров матерными стихами признался, что бросил пить

Музыкант Сергей Шнуров, который едкими эпиграммами «радует» своих коллег по цеху, в этот раз прошелся по себе. Артист сообщил публично, используя нецензурную лексику, что «отдал водке все, что должен», и теперь у него началась новая жизнь.

Паспорт сдан, закрыта виза,

Волю дам пустым словам:

Я не пью и это вызов,

Самому себе и вам.

Русской жизни беспросветной,

Ритуалу забытья.

Что стоишь потухшей Этной,

Может Быть это не я?

Пусть бегут по лужам слухи,

Поп@дят пускай всерьёз.

Я! Без пьяной дисперсухи

И без алкогольных слёз.

От отчаяния по-пьяни,

На себе не рву рубаху.

Злиться что от возлияний?

Пьянку посылаю на х… .

Я как все, судьбы пехота,

Но живу на свой я лад.

Жалким быть мне неохота

И мычать, блюя в салат.

Как бы веселиться шибко,

В кураже влезать в петлю,

Всех винить в своих ошибках,

И вопить, — попить, молю.

Вложен ножик в кофр ножен.

Плохо это хорошо.

Водке я отдал, что должен.

Попрощавшись, я пошёл.

Обвинят, наверно, в фальши,

Не бухать же всем на зло?

По@й, двигаемся дальше,

Пусть все скажут, — повезло.

Напомним, ранее Шнуров высмеял в стихах творчество Юрия Лозы, за что должен ответить в суде. До этого Шнуров несколько раз прошелся по российскому продюсеру Иосифу Пригожину и его жене певице Валерии.

Фото Instagram/shnurovs

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