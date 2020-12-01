Киркоров устроил яркий сюрприз дочери-имениннице

Популярный российский певец Филипп Киркоров, который несмотря на пандемию, продолжает гастролировать по миру, в первый день зимы устроил сюрприз своим детям. В доме и возле него установили новогодние елки, украсили особняк яркими гирляндами.

Так в семье решили отметить день рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории, хотя 9 лет девочке исполнилось 26 ноября.

«В первый день зимы по традиции отмечаем День рождения Аллы-Виктории. Нам 9 лет! Время сюрпризов! Приготовили много волшебства. Праздник начинается!»— написал певец в Instagram.

Вернувшуюся из школы девочку вместе с отцом встречали дедушка Бедрос Киркоров и брат Мартин.

Поклонники и друзья певца поздравляют Аллу-Викторию с днем рождения и шлют поздравления девочке и ее знаменитому папе.

Киркоров не раз говорил, что его жизнь сильно изменилась после появления детей. Он стал внимательнее относиться к своему здоровью, помня о детях. Алла-Виктория и Мартин следят за творчеством отца. Иногда они помогают Филиппу выбрать ту или иную песню, которую ему присылают авторы.

Напомним, Алла Пугачева, в честь которой получила одно из своих имен дочь Киркорова, тоже готовится к новогодним праздникам. Семейство Пугачевой и Галкина уже украсило свой дом и приготовило подарки.

Фото Instagram/fkirkorov

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter