Киркоров устроил яркий сюрприз дочери-имениннице
Популярный российский певец Филипп Киркоров, который несмотря на пандемию, продолжает гастролировать по миру, в первый день зимы устроил сюрприз своим детям. В доме и возле него установили новогодние елки, украсили особняк яркими гирляндами.
Так в семье решили отметить день рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории, хотя 9 лет девочке исполнилось 26 ноября.
«В первый день зимы по традиции отмечаем День рождения Аллы-Виктории. Нам 9 лет! Время сюрпризов! Приготовили много волшебства. Праздник начинается!»— написал певец в Instagram.
Вернувшуюся из школы девочку вместе с отцом встречали дедушка Бедрос Киркоров и брат Мартин.
Поклонники и друзья певца поздравляют Аллу-Викторию с днем рождения и шлют поздравления девочке и ее знаменитому папе.
Киркоров не раз говорил, что его жизнь сильно изменилась после появления детей. Он стал внимательнее относиться к своему здоровью, помня о детях. Алла-Виктория и Мартин следят за творчеством отца. Иногда они помогают Филиппу выбрать ту или иную песню, которую ему присылают авторы.
Напомним, Алла Пугачева, в честь которой получила одно из своих имен дочь Киркорова, тоже готовится к новогодним праздникам. Семейство Пугачевой и Галкина уже украсило свой дом и приготовило подарки.
Фото Instagram/fkirkorov147
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