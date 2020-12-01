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Шоу-бизнес

"Ел это один целую неделю": Фоззи поделился неудачным кулинарным опытом

20:23 1 декабря 2020
Александр Сидоренко

Украинский исполнитель FOZZY (Александр Сидоренко) из ТНМК, который похвастался знакомством с Михаилом Жванецким, рассказал, как пытался сварить украинский борщ.

«Раз в десять лет я изменяю прическу и пытаюсь сварить борщ. Понимая, что количество попыток ограничено, на этот раз я попытался сделать сладкий багряный. С цветом угадал. А со вкусом … Ел этот компот сам. Целую неделю», — так оценил приготовленное блюдо артист.

Музыкант недавно переболел коронавирусом. Возможно, поэтому у него получился такой необычный борщ.

В сети советуют музыканту варить борщи чаще, чтобы набить руку.

Напомним, рецепт украинского борща включили в национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Идея популяризовать борщ принадлежит кулинарному эксперту Евгению Клопотенко.

Фото facebook.com/fozzey.metamorefozzey

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