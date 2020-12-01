"Ел это один целую неделю": Фоззи поделился неудачным кулинарным опытом
Украинский исполнитель FOZZY (Александр Сидоренко) из ТНМК, который похвастался знакомством с Михаилом Жванецким, рассказал, как пытался сварить украинский борщ.
«Раз в десять лет я изменяю прическу и пытаюсь сварить борщ. Понимая, что количество попыток ограничено, на этот раз я попытался сделать сладкий багряный. С цветом угадал. А со вкусом … Ел этот компот сам. Целую неделю», — так оценил приготовленное блюдо артист.
Музыкант недавно переболел коронавирусом. Возможно, поэтому у него получился такой необычный борщ.
В сети советуют музыканту варить борщи чаще, чтобы набить руку.
Напомним, рецепт украинского борща включили в национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Идея популяризовать борщ принадлежит кулинарному эксперту Евгению Клопотенко.
Фото facebook.com/fozzey.metamorefozzey244
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