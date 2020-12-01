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Шоу-бизнес

Известная канадская актриса объявила, что она больше не женщина

21:43 1 декабря 2020
Эллен Пейдж

Известная канадская киноактриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером. В своем Instagram-аккаунте она сменила имя на Эллиот Пейдж и попросила обращаться к ней в мужском роде.

«Привет друзья. Я хочу рассказать вам, что я трансгендер, ко мне следует обращаться как „он“, а зовут меня Эллиот. Мне повезло, что я могу написать это. Что я достиг этого момента в своей жизни. Также я прошу терпения», — такой призыв появился на странице Пейдж.

Теперь уже Эллиот объяснил, что не хочет попасть под волну шуток, осуждения, ненависти и насилия.

Трансгендер напомнил о жестоком отношении к таким людям, как он.

«Мне нравится, что я трансгендер. И нравится, что я странный. И чем больше я познаю себя и понимаю, кто я на самом деле, тем больше расцветает мое сердце. Всем транссексуалам, которые ежедневно сталкиваются с преследованиями, ненавистью к себе, издевательствами и угрозой насилия: я знаю о тебе, я люблю тебя и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему», — пишет Пейдж.

Имя Эллен Пейдж известно по фильмам «Джуно», «Леденец», а также картинам из серии «Люди Икс». Напомним, два года назад Эллен Пейдж сыграла свадьбу с канадской танцовщицей Эмми Портнер.

Фото Instagram/elliotpage

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Известная канадская актриса объявила, что она больше не женщина

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