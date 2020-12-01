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Шоу-бизнес

«Это мечта, которая сбылась!»: названа самая красивая украинка с пышными формами

22:13 1 декабря 2020
Наталья Степановская

Обладательницей самых красивых пышных форм в Украине стала Наталья Степановская. Таков вердикт авторитетного жюри конкурса Miss Top Of the World Plus Size Ukraine-2020, признавшего 29-летнюю уроженку Одесской области лучшей.

В финале конкурса Beauty will save the World (красота спасет мир) внешними данными померялись 23 представительницы из различных регионов страны. Они представляли дефиле в вечерних платьях и в национальных костюмах, участвовали в творческой фотосъемке и всячески доказывали, что бодишейминг (дискриминация человека из-за внешности или строения тела) — это пережиток прошлого.

Первая красавица Украины с пышными формами родилась в городе Вилково. Она — владелица малого бизнеса (имеет продуктовый магазин) и ныне проживает в Одессе.

«Это мечта, которая сбылась: я безумно рада! Это нереально круто… Прекрасная традиция передавать корону из года в год! Но прежде чем передать свою, предстоит еще много чего сделать и успеть за этот год! Спасибо всем, кто верил в меня», — заявила Наталья Степановская.

В наступающем году она будет представлять Украину на международном конкурсе. Естественно, если позволит ситуация с коронавирусной пандемией.

Miss Top Of the World Plus Size Ukraine — это конкурс красоты для женщин и девушек с пышными формами. Он входит в пятерку самых известных мировых конкурсов красоты первой категории. Участвовать в модельном состязании могут представительницы прекрасного пола с нестандартными фигурами от 18 до 50 лет.

Напомним, самой красивой студенткой Украины стала тоже одесситка.

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Фото со страницы Натальи Степановской в Facebook

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