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"Путина или Кадырова высмеять слабо?" Исполнитель "шоколадного зайца" раскритиковал кремлевского пропагандиста

23:58 1 декабря 2020
Пьер Нарцисс

Известный в РФ певец Пьер Нарцисс грубо отчитал телеведущего Тиграна Кеосаяна за выпуск программы «Международная пилорама», в которой была показана пародия на Барака Обаму с использованием песни «Шоколадный заяц», которую в свое время исполнял Нарцисс.

Об этом пишет МК.

«Это дебилизм. У людей мозгов нет. Этот ведущий не может вести ничего умного», — приводит издание слова Нарцисса.

Певец был настолько возмущен, что не сдерживал слов. По его мнению, такие передачи не будут смотреть не только умные люди, но и собаки. Нарцисс порекомендовал Кеосаяна посмотреть в зеркало и вспомнить, что он сам не белый и не русский.

«Обама был президентом страны, пусть и не твоей. Надо выказать уважение. Это низкий способ хайповать», — передает издание «Подъем» слова Нарцисса.

Кроме этого певец высказал предположение, что Кеосаян не будет извиняться, «потому что он дебил» и по иронии считает себя правым.

«Я все же считаю, что такие ведущие получат где-нибудь по морде», — говорит Нарцисс и призывает Кеосаяна доказать, что тот мужчина. Нарцисс отметил, что Кеосаян не шутит про Владимира Путина или Рамзана Кадырова, потому что боится, что его «завтра откопают где-нибудь в Подмосковье».

«Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца… Я ему даю вызов, чтобы он показал Кадырова в нелепой ситуации и посмотрим, какой он мужчина: с яйцами или нет», — предложил Нарцисс.

Напомним, издание The Times обвинило российский канал НТВ в расизме и призвало Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем телеканала, компанией «Газпром», которая спонсирует Лигу Чемпионов УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре, в разгар протестов в Беларуси «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна попала в скандал из-за низкопробных попыток изобразить женщин-протестующих как «охотниц за молодыми ОМОНовцами».

Фото: МК

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