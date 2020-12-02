Жена Сергея Лещенко похвасталась особой музыкой в Чернобыле

Диджей Анастасия Топольская, жена экс-народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергея Лещенко, показала эпизод из своего музыкального проекта Scary Beautiful.

Ролик снят под радаром «Дуга» в Чернобыле-2.

«Лично для меня „Дуга“ — это уникальный памятник технологического прогресса времен ее создания — единственный сохранившийся в своем роде. Музыка там будет соответствующая — и глубокое, и загадочное, и душевное, и напористое серьезное техно», — сообщила диджей.

Scary Beautiful — аудиовизуальный музыкальный проект, который разработала Анастасия Топольская, известная как DJ Nastia. Его цель — познакомить зрителя с неочевидными, но увлекательными местами нашей планеты, а также открыть аудитории новую музыку.

Загоризонтная радиолокационная станция «Дуга», где был записан клип, создана для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет. Она была тайно построена в засекреченном городке Чернобыль-2.

За рубежом «Дугу» называли «русским дятлом» за характерный звук, который слышали по всему миру, когда она включалась. Ее размеры 690 на 135 метров поражают, она является одним из самых узнаваемых символов Чернобыля и советской пропаганды.

В конце 90-годов прошлого века станцию закрыли без объявления причин. Предполагается, что это связано с окончанием «холодной войны».

Напомним, в прошлом году на радиолокационной станции «Дуга» в Чернобыле создали яркий арт-объект. Художники проекта Artefact art-project превратили РЛС в самую большую диджитал-скульптуру «Чернобыльская сияние».

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