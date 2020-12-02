«Замолкли и Стерненко, и Вакарчук, и Зеленский»: Потап «разошелся» в сети

Известный украинский музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в Instagram ответил критикам и объяснил свое желание записать клип с российской исполнительницей Ольгой Бузовой.

После массы критических комментариев, Потап написал, что Украина — это он, он- гетьман и будет работать на благо Украины.

«Замолкли и Стерненко, и Вакарчук, и Зеленский», — эмоционально написал музыкант.

Потап отметил, чтобы «попасть на слух» пользователю нужно быть модным.

«Нужно быть или Егором Кридом, или Morgenshtern, или привлечь внимание какой-то выходкой. Бузова, какой бы она для вас не была, — яркая личность», — напомнил Потап, уточнив, что фанаты поддержали идею музыканта.

«Для нас, киевской группы, — это шанс расширить свою аудиторию и попасть в украинские чарты благодаря колоборации с наиболее известной и влиятельной персоной российского шоу-бизнеса», — добавил музыкант.

Потап также отметил, что экспансия украинской музыки начинается не с ее критики, а с ее присутствия.

«Нас нет, нас не слышат. Артисты уезжают из Украины. А те, кто остается, попадают под пресс критики», — уточнил музыкант.

По мнению Потапа, Украине не нужны критики, а нужны те, кто умеет работать, такие, как он.

«Я буду делать в Украине все, что захочу. А вы будете поддерживать меня. Потому что мои победы — это победы каждого из нас. Поэтому учимся поддерживать друг друга», — призвал Потапенко.

Он напомнил, что может записывать любые клипы, если это приносит пользу стране, и назвал себя крупным налогоплательщиком, который платит деньги в бюджет для процветания Украины.

Музыкант шутливо объявил себя «президентом». Он призвал своих критиков привыкнуть к тому, что каждый украинец имеет свою позицию и может отстаивать ее.

Напомним, Потапенко извинился перед украинцами за клип на песню «Горит» Нади Дорофеевой, записанный на месте расстрела майдановцев в Киеве.

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