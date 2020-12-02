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Шоу-бизнес

Недавно ставшая мамой Илона Гвоздева заболела коронавирусом

12:16 2 декабря 2020
Илона Гвоздева

Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая 11 октября родила сына, заболела коронавирусом. Она с мужем подхватили COVID-19 и лечатся дома. Болезнь проходит в легкой форме. Молодой маме, которая кормит ребенка грудью, приходится лечиться народными методами.

Как рассказала Илона «ФАКТАМ», сначала у нее были симптомы, как при обычной простуде: заложенность носа, першение в горле, слабость. Потом появилась жуткая головная боль и ломота в теле, резко поднялась температура до 38.5 градусов. Но Гвоздева говорит, что болеть и хандрить ей некогда, ведь нужно смотреть за детьми — 5-летней Валерией и маленьким сыном Домиником. Поэтому она не лежит днями на диване, а гуляет с коляской на свежем воздухе, много пьет и принимает витамины.

«Поскольку список лекарств для кормящей мамы ограничен, обхожусь народными средствами. Это различные чаи с медом, малиной, лимоном, имбирем, облепихой, клюквой, теплое молоко со сливочным маслом. Это легкая и полезная пища, которая помогает организму бороться с вирусом, а не заставлять его тратить энергию на переваривание. Плюс я принимаю витамины. Важно ходить, чтобы легкие работали и не было осложнений.

К тому же прогулки на свежем воздухе поднимают настроение, лечат эмоционально. Сейчас главное позитивный настрой. Переболеем и здоровыми войдем в Новый год и замечательно проведем его", — рассказала Илона.

Дети чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Илона с мужем также идут на поправку. Температуры уже нет, остались только слабость и заложенность носа.

«Но в целом жить можно. Рано или поздно это должно было случиться. В моем кругу уже почти все переболели. Может, это и к лучшему. Теперь можно успокоиться и готовиться к Новому году», — считает Гвоздева.

Ранее телеведущая Людмила Барбир рассказала в интервью «ФАКТАМ», как тяжело перенесла коронавирус.

Своим опытом борьбы с болезнью поделилась и актриса Наталья Денисенко.

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