Звезда мексиканского телешоу «Голос» умер в 42 года после неудачного укола витаминов в ягодицу

Звезда мексиканской версии популярного телевизионного талант-шоу «Голос» умер в 42 года после неудачного укола в ягодицы. Как пишет издание The Mirror, Герардо Демара, предпочитавший, чтобы его называли Джерри, скончался в больнице американского штата Калифорния, куда был доставлен с осложнениями после инъекции витаминов.

По словам вдовы умершего музыканта Клаудии, у него началась сильная рвота и он стал бредить — после чего его госпитализировали. Он испытывал «невыносимые боли» в ягодице и ноге. Незадолго до смерти Джерри опубликовал видео из больничной палаты, в котором рассказал, что «случайно ввел себе витамины в три разных дня». «Последний укол я сделал позавчера, но в ту же ягодицу», — сказал он.

Точная причина смерти выясняется. По предварительным данным, мужчина решил пройти модный ныне курс витаминных уколов, чтобы улучшить здоровье и повысить иммунитет.

У Джерри осталось двое несовершеннолетних детей.

Певец и композитор Демара прославился в 2012 году, поразив своим исполнением судей мексиканского шоу «Голос». В 2018 году он номинировался на музыкальную премию «Latin Grammy» со своим альбомом Brindemos.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезду латиноамериканских сериалов нашли мертвой после того, как она вышла из дома за сигаретами.

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