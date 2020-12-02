Никакого ZOOM: церемония "Оскар 2021" пройдет традиционно

В среду, 2 декабря, официальный представитель Американской киноакадемии заявил телеканалу ABC, что церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году пройдет в традиционной форме. Это означает, что не будет никакой онлайн-версии, участники и гости соберутся, как обычно, в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ожидается и проход звезд по красной дорожке.

Однако изменения все же будут. Начнем с того, что дата проведения вручения главной кинопремии в мире снова сдвинута. Церемония состоится 25 апреля. Киноакадемия надеется, что к этому времени эпидемическая ситуация в США изменится к лучшему, пройдет хотя бы первый этап массовой вакцинации. Как сообщает Variety, возможно появится возможность сделать прививки всем, кто получит приглашение участвовать в церемонии, и, конечно, всем номинантам.

Еще одно важное изменение заключается в том, что обычно Американская киноакадемия рассматривала в заявках на выдвижение только фильмы, вышедшие в прокат до 31 декабря. Иными словами, «Оскар 2021» могли получить только картины, показанные в кинотеатрах в 2020 году.

Учитывая, что уходящий год был совершенно необычным из-за пандемии, что кинотеатры в США и ряде других стран мира оставались закрытыми или работали не в полную силу, что многие киностудии, не желая из-за этого нести убытки, продавали новые фильмы стриминговым компаниям, в этот раз претендовать на «Оскар» смогут картины, вышедшие в прокат или показанные Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plusи прочими подобными компаниями до 28 февраля 2021 года. Два дополнительных месяца позволят расширить число фильмов, участвующих в отборе, и обострить конкуренцию.

Эти новшества уже официально подтверждены. Вместе с тем, пока остается непонятно, сколько человек все же Американская киноакадемия намерена пригласить 25 апреля в Dolby Theatre. Зал вмещает 3 400 человек. В прежние годы на вручении «Оскара» он был заполнен до отказа. Известно, что представители киноакадемии побывали на днях там с инспекцией. Они обговаривали с администрацией зала варианты, которые будут соответствовать возможным ограничительным мерам. Детали пока хранятся в секрете.

Кстати, стал известен график проведения и других важных киноцеремоний в 2021 году. Календарь претерпел серьезные изменения. Обычно вручение премии «Золотой глобус» проходило в первой половине января. Теперь церемонию перенесли на 28 февраля. Затем, 7 марта, состоится церемония вручения премии «Выбор критиков» (Critics Choice). Ее ежегодно присуждает Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США. 14 марта объявят лауреатов премии Гильдии киноактеров США (SAG). Наконец, 11 апреля в Лондоне должна состояться церемония вручения премии BAFTA, Британской кинотелеакадемии.

Напомним, в 2020 году лучшим фильмом Американская киноакадемия назвала корейскую картину «Паразиты».

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter