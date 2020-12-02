"Чувствовал себя чемоданом без ручки": известный телеведущий рассказал о романе со Светланой Лободой

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко рассказал о романе с певицей Светланой Лободой. Их отношения завязались в начале карьерного пути. Роман продлился примерно четыре года. Влюбленные то сходились, то расходились. Геннадий говорит, что сам принял решение о разрыве, ведь не хотел мешать успешному продвижению карьеры любимой. Ведь тогда он был начинающим телеведущим с небольшой зарплатой.

«Я был тем, кем я был. У меня была зарплата 300 долларов на канале. А остальное — все, что мог найти, то и мог найти. Бегал, зарабатывал», — рассказал звезда сериала «Вызов» на канале «Украина».

В свободное от основной работы время Попенко вел корпоративы, но не мог вкладывать средства в карьеру любимой девушки. Для шоу-бизнеса это были гроши.

«Тогда была довольно легкая жизнь, но с планами и идеями. Но я видел, что девушке нужно другое, ей важно развитие, а я не могу вкладывать. Это специфический бизнес, и я понимал, что, когда рядом мужчина, ей будет труднее. Я решил: лучше пусть идет, развивается и делает то, что ей нужно. Потому что я чувствовал себя камнем, привязанным к ноге, или чемоданом без ручки. Никто никого не упрекал. Ни в коем случае. Просто, когда это видно и явно понятно, то зачем делать вид, что этого нет. Отношения должны быть максимально близки к идеалу», — объяснил Геннадий Попенко в программе «Зірковий шлях».

Сейчас Геннадий Попенко счастлив в браке, с женой Ириной воспитывает двух дочек — Богдану и Святославу.

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