Ефремов может стать швеей или пекарем в колонии

Российского актера Михаила Ефремова, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы, перевели в колонию в Белгородской области и поместили в карантинное отделение. Telegram-канал ТАСС сообщает, что решается вопрос трудоустройства известного заключенного.

Михаил Ефремов будет отбывать наказание в Белгородской области в исправительной колонии № 4, в которой ранее содержались скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. После обучения актер сможет стать пекарем либо работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов собирался создать в колонии тюремный театр с заключенными в качестве актеров, но столкнулся с трудностями из-за того, что необходим исключительно мужской репертуар, да еще и с присутствием воспитательных мотивов.

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