Голый Стас Костюшкин станцевал в бане в окружении мужчин: сеть в недоумении

Российский певец Стас Костюшкин выложил в Instagram очередное видео из бани — на этот раз очень откровенное. Стас с компанией приятелей собрались в парилке, из одежды на мужчинах только специальные шапки для сауны. Участники перформанса танцуют под песню «Тает лед» группы «Грибы». В финале Костюшкин окатывает всех водой из шланга.

Поклонники были озадачены видео и пытаются угадать причины его появления. Некоторые считают, что музыкантам просто стало скучно на карантине.

Прозвучала и версия, что акция — запоздалый флешмоб в поддержку футболиста Дзюбы.

Фото stas_kostyushkin_official/Instagram

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