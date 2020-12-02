"Цените каждый день": перенесшая инсульт сестра Бузовой обратилась к поклонникам

Семье российской певицы Ольги Бузовой недавно пришлось пережить страшное: попала в больницу с инсультом Анна Бузова, младшая сестра звезды. Вернувшись домой после недели на больничной койке, Анна рада, что отделалась «малыми жертвами», а всех близких призывает ценить простые жизненные радости.

«Каждый день прекрасен хотя бы тем, что он наступил. После долгого пребывания в больничных стенах, меня радует все, что находится за ними. Мне постоянно хочется гулять, причем абсолютно не важно, какая погода. Мне хочется полноценно проживать каждую минуту. Хочется насладиться радостью от всевозможных мелочей, которых я раньше не замечала. Хочется научиться быть пофигистом, избавиться от ненужных утрированных переживаний и надуманных стрессов», — поделилась своими мыслями 32-летняя Анна.

«Нет в этой жизни ничего драгоценнее, чем сама жизнь. Цените каждый день, не нервничайте по пустякам и будьте здоровы», — добавила она.

Отвечая недоверчивым по поводу «слишком быстрой» выписки из больницы и «подозрительно скорого» восстановления, Бузова заявила, что есть темы, на которые шутить и «хайпить» просто недостойно. Это касается в том числе и здоровья.

Фото annabuzova/Instagram

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