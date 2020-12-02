"Что вы с собой делаете?": поклонникам не понравился новый образ Натальи Могилевской

Певица Наталья Могилевская в очередной раз сменила имидж. Судя по фото в Instagram, теперь Наталья — пепельная блондинка, а в макияже Могилевская вернулась к стилю начала 90-х.

Поклонники певицы раскритиковали такое преображение. По мнению фанатов, Могилевская зачастила со сменой образов — к новому лицу просто не успевают привыкнуть.

Некоторым поклонницам удалось докопаться до сути проблемы: с каждой новой сменой имиджа Могилевская теряет индивидуальность и становится «как все».

Напомним, прошлую смену имиджа поклонники Могилевской тоже встретили без восторга. А певица заявила, что подумывает о пластических операциях.

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