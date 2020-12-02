Знаменитого гитариста-виртуоза Дидюлю обвинили в преступлении

Знаменитого гитариста Валерия Дидюлю обвинили в причастности к поджогу дома бывшей жены. Дачу в Московской области, где жили родители Евгении Дидюли, вечером 2 декабря сожгли. Евгения в своем Instagram подозревает, что тут не обошлось без экс-супруга.

«Дача горит, полиция разбирается. Вот такими вот путями кто-то решил решать со мной вопросы бракоразводные», — заявила Евгения Дидюля.

«Подожгли именно сегодня, когда мой муж попросил долг взыскать с меня… Мало того, что нам с дочерью негде жить, так теперь и моим родителям негде жить», — добавила она.

Напомним, развод Валерия и Евгении Дидюли сопровождается скандалами. Евгения заявила, что Валерий требует вернуть подаренные вещи, в том числе шубу, презентованную на 7-ю годовщину свадьбы.

Валерия Дидюлю знают как гитариста и композитора, а также продюсера проекта «ДиДюЛя». Музколлектив, объединяющий Дидюлю и еще шестерых музыкантов, в докарантинные времена давал до 120 концертов в год.

Евгения Дидюля известна как певица и преподаватель вокала. Для Валерия брак с Евгенией был вторым и продержался семь лет. У пары есть 6-летняя дочь Арина. Евгения намерена добиваться, чтобы после оформления развода девочка осталась жить с ней.

Фото didula.com



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