Намного скромнее: Глюкоза "оправдалась" новым клипом за "голые" фото

34-летняя российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в последнее время неоднократно подвергалась критике пользователей Сети за «излишне откровенные» снимки.

Так, на одном из них певица позировала спиной к фотографу в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета. Ее запечатлели с распущенными волосами под душем на фоне джунглей. Несмотря на то, что публикация набрала больше 50 тысяч лайков, подписчики написали Наташе о том, что разочарованы клипом, что ей, маме двоих детей (как известно, Наталья воспитывает 13-летнюю Лидию и девятилетнюю Веру), следовало бы «одеть трусы поприличнее», не использовать так много «фотошопа и попы» в кадре.

До этого Ионову обругали за снимок в слитном велюровом купальнике фиолетового цвета на фоне растений. Злобные подписчики указали девушке на то, что к купальнику не идут черные грубые ботинки из кожи, а макияж и вовсе не годится: к чему эти коричневые тени и помада розового цвета?!

Устав от упреков, Глюкоза, вероятно, решила выпустить более «скромный» клип — никакой «обнаженки», из одежды — «строгий» кроп-топ и облегающие брюки, из-под которых выглядывает полупрозрачный корсет. Да к тому же в качестве аксессуаров высокие перчатки из сетки.

Тем не менее, наряд не мешает певице соблазнительно танцевать в свете неоновых лучей, смело двигая бедрами.

Конечно, и в этот рез некоторые фолловеры критиковали Наташу («лучше я частушки послушаю»), но в целом восприятие было позитивным.

«Просто красотка», «Глаз не оторвать!», «Крутая», «Красотка Наталья», «Шикарная! Ждем!», «Пушка», «Ты замечательная», — пишут почитатели.

При этом многие фанаты отмечали, что певица выглядит почти как ровесница своих дочерей.

Поэтому в целом «премьера» фрагмента из будущего клипа, можно считать, удалась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Глюкоза попала в международный скандал в связи с посещением временно оккупированного Крыма.

Фото: @glukozamusic

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