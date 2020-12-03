«Он был чудовищен»: Зеленский попал под раздачу кинокритика

Владимира Зеленского вряд ли можно отнести к хорошим актерам. В фильме «Служебный роман. Наше время» главный герой, сыгранный Зеленским, был чудовищен. Об этом заявил кинокритик Антон Долин в интервью Юрию Дудю на Youtube-канале «вДудь».

«Я смотрел „Служебный роман. Наше время“ и „Ржевский против Наполеона“. В „Ржевском“ Зеленский был очень классный, очень смешной, мне понравилось. Там фильм не требует актерской игры, там нужна работа комика. Он был суперкрутой. А „Служебный роман“ — там намек на мелодраму, не только на комедию. Он (Зеленский) был просто чудовищен. Я даже подозреваю, что это не он, а режиссер Сарик Андреасян был чудовищен. Поэтому все были чудовищны, и актер тут не виноват», — подозревает кинокритик.

Фильм «Служебный роман. Наше время» вышел на экраны в 2011 году. С тех пор отношения Зеленского и Андреасяна разладились. Режиссер обвинил Зеленского-президента в предательстве и агрессивных действиях по отношению к армянскому народу.

Фото kino-teatr.ru



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