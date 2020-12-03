"Стихийное бедствие": Светлана Тарабарова переехала в новый загородный дом

Популярная певица Светлана Тарабарова, два месяца назад во второй раз ставшая мамой, осуществила свою мечту — с мужем Алексеем, сыном Иваном и дочкой Марией переехала в новый загородный дом в поселке Белгравия.

Ремонт в «светлом» доме еще не завершен, но семейство уже перевезло вещи. Светлана говорит, что переезд с двумя маленькими детьми похож на стихийное бедствие. Малышка требует внимания, Светлана кормит дочь грудью. А для двухлетнего Ивана упаковка вещей в коробки — веселая игра. Как все происходит, Светлана показала в Instagram.

«Говорят, что ремонт — это стихийное бедствие. Это говорят те люди, которые никогда не переезжали. Переезд с двумя детьми — тот еще экспириенс, мамы поймут. И как хорошо, что пока родители ищут валерьянку, для Ивана все похоже на веселую игру», — написала Тарабарова.

Тарабарова говорит, что очень устала, но безумно счастлива, даже несмотря на то, что ремонт в доме еще не завершен.

Напомним, недавно хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма переехал в двухэтажный особняк под Киевом.

Фото Instagram.com/tarabarova

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