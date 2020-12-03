Голое фото Хлое Кардашьян привело в восторг бойфренда, который ей изменял

Американская телезвезда и бизнес-леди Хлое Кардашьян опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой позирует полностью голой — в одних только сапогах. Фотосессия была проведена в рамках рекламной кампании обуви основанного Кардашьян бренда Good American.

Снимок привел в восторг фанатов младшей сестры Ким Кардашьян. Среди тех, кто оставил восхищенные комментарии, был и Тристан Томпсон — бойфренд Хлое, который ей в прошлом неоднократно изменял. «Уау», — написал он.

У 36-летней Хлое Кардашьян и 29-летнего баскетболиста Томпсона имеется двухлетняя дочь Тру. Кардашьян рассталась с Томпсоном в феврале 2019 года — после того, как стало известно, что он неоднократно изменял ей во время ее беременности — в том числе и с Джордин Вудс, лучшей подругой сестры Хлое Кайли Дженнер. Однако во время карантина пара воссоединилась. И теперь подумывает о свадьбе.





505

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter