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Шоу-бизнес

Голое фото Хлое Кардашьян привело в восторг бойфренда, который ей изменял

10:39 3 декабря 2020
Хлое Кардашьян

Американская телезвезда и бизнес-леди Хлое Кардашьян опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой позирует полностью голой — в одних только сапогах. Фотосессия была проведена в рамках рекламной кампании обуви основанного Кардашьян бренда Good American.
Снимок привел в восторг фанатов младшей сестры Ким Кардашьян. Среди тех, кто оставил восхищенные комментарии, был и Тристан Томпсон — бойфренд Хлое, который ей в прошлом неоднократно изменял. «Уау», — написал он.

У 36-летней Хлое Кардашьян и 29-летнего баскетболиста Томпсона имеется двухлетняя дочь Тру. Кардашьян рассталась с Томпсоном в феврале 2019 года — после того, как стало известно, что он неоднократно изменял ей во время ее беременности — в том числе и с Джордин Вудс, лучшей подругой сестры Хлое Кайли Дженнер. Однако во время карантина пара воссоединилась. И теперь подумывает о свадьбе.


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