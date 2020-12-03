«Финал додумывайте сами»: сценарист «Перших ластівок» о втором сезоне популярного триллера

Завершилась работа над вторым сезоном популярного украинского сериала-антологии «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал). По замыслу создателей это будет совершенно новая история, с новыми персонажами, многих из которых сыграли актеры, ставшие популярными после первого сезона. Очередная детективная история теперь разворачивается среди студентов второго курса факультета журналистики. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сценарист двух сезонов «Перших ластівок» Евгений Туник рассказал о съемках во время карантина, своем актерском опыте и поделился деталями сюжета.

— Евгений, вы работали над созданием реалити «Зважені та щасливі» и признавались, что никогда не будете заниматься сериалами.

— Это правда. Дело в том, что отечественные сериалы лет пять-шесть назад мне, мягко говоря, не нравились. В реалити же мы поднимали такие темы, которые для сериалов того времени были табуированными. Я помню, как в третьем сезоне «Зважених» у нас на проекте была ЛГБТ-пара. И ничего: все увидели и поняли, что эти люди не «пьют кровь младенцев». Кроме того, реалити тех времен — это масштаб: конструкции, реквизит, эмоции. Честно, думал, что лучше работы не найду. Но времена меняются. Сейчас для меня кино и сериалы — новый уровень, и пока он нравится.

Евгений Туник

— Первый сезон «Перших ластівок» оказался довольно успешным. Сколько писался сценарий?

— Больше двух лет — вместе с авторами Алиной Павликовой и Ольгой Кржечевской. Кстати, я даже снимался в эпизодической роли в первом сезоне. Эпизод нашел меня и во втором — это очень маленькие роли, но символические.

— Известно, что в «Перших ластівках. Zалежні» вы не продолжили сюжет первого сезона. Почему?

— Просто говорить было уже не о чем. Все истории для меня закончены. Именно тогда и пришла идея попробовать переформатировать сериал в антологию. Мы решили полностью поменять историю, но при этом оставить тех же актеров. Все они снова проходили кастинг — им нужно было перевоплотиться в других персонажей. Пробы изначально делали онлайн, а когда локдаун сняли, начали встречаться с актерами. К сожалению, не все ребята из прошлого сезона прошли кастинг.

— Как карантин повлиял на съемки?

— Он повлиял абсолютно на все. При этом как в позитивном, так и в негативном ключе. Локдаун заставил меня сконцентрироваться на сценарии — это хорошенько дисциплинирует. Поэтому второй сезон был написан менее чем за полгода. Но нам пришлось сдвинуть по времени съемки, и на монтаж осталось катастрофически мало времени.

— Самый популярный вопрос из социальных сетей: кто Друг и почему его личность так и не раскрыли в первом сезоне?

— Мне нравятся открытые финалы. В случае с Другом — это именно та ситуация, когда зритель может додумать все сам. Нужно только включить фантазию.

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