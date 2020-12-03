Бывшая солистка «Ленинграда» обвинила известного режиссера в изнасиловании

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, запомнившаяся исполнением хита «Экспонат», обвинила известного режиссера в изнасиловании. Откровенное признание о насилии она сделала в YouTube-шоу «Изнанка. Женщины». По словам певицы, она пережила сексуальное насилие в 17-летнем возрасте, когда снималась в молодежном сериале «ОБЖ».

«Это жесткая история, я ее ненавижу так, что на несколько лет просто вычеркнула из памяти. Главный режиссер Максим Демченко в какой-то момент пригласил меня на дачу в составе большой компании. Все это происходило при моей маме, такая легкая беседа. Мне тогда было 17, ему около 40, женат. Не знаю, как мама могла ничего не заподозрить. Закончилось все плачевно: ночью, провожая меня в комнату, этот человек лег со мной на кровать. И сказал: „Ты можешь меня приласкать?“. А потом, придушивая подушкой, заставил удовлетворять его вручную. Это было ужасно. Я попросила его не трогать меня, потому что я девственница. Это меня спасло», — рассказала Алиса.

Тогда она не обращалась в полицию. И сейчас, по истечении 15 лет, не может привлечь режиссера к ответственности. Но решила придать свою историю огласке, поскольку обнаружились другие жертвы режиссера.

«Сейчас, когда я предала свою беду огласке, мне открылась страшная картина. Сначала ты думаешь, что одна прошла через это, а потом появляется вторая девочка, третья, пятая, десятая… Таких случаев очень много, и есть истории пострашнее моей. Мы собрали групповой чат пострадавших и сейчас будем добиваться проверки в отношении Демченко», — заявила Вокс.

Девушка, отказавшаяся называть свое имя и показывать лицо, рассказала об изнасиловании. Якобы Демченко пригласил ее на дачу и там надругался.

«Максим Иванович преподавал у нас в университете, снимал сериал. Он постоянно подвозил студентов с пар на съемки и обратно, в этом не было ничего подозрительного. Когда я поняла, что должно произойти, я попыталась вырваться, но он продолжал, с напором, срывал с меня одежду… Я не могла убежать», — рассказала молодая актриса.

«Она во всем призналась завкафедрой, та инициировала проверку. Так Демченко вылетел из университета и со съемок сериала. Но до правоохранительных органов этот случай, к сожалению, тогда так и не довели», — добавила Алиса Вокс.

По ее словам, пострадавшие девушки обратились к адвокату и готовят заявление в полицию. Пока 53-летний Максим Демченко на обвинения не отреагировал. Он продолжает снимать фильмы и сериалы, в том числе и детские.

Напомним, известного украинского фотографа Александра Ктиторчука обвинили в развращении несовершеннолетних и сексуальном насилии. Его взяли под стражу.

Фото Instagram.com/alisavox

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