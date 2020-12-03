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Ради борьбы с малярией Дэвид Бекхэм превратился в 70-летнего старика

14:07 3 декабря 2020
Дэвид Бекхэм

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм состарился на 25 лет ради борьбы с малярией. В видео, снятом The Ridley Scott Creative Group 45-летний Дэвид переносится в будущее и предстает в образе 70-летнего старика, который объявляет победу над заболеванием.

«Сегодня наш мир изменился. Мы победили самого старого и смертельного врага человечества — болезнь, унесшую жизни миллиардов. Больше, чем любая другая в истории. Сегодня мы покончили с малярией. Благодаря ученым, лидерам и людям в мире стало безопаснее для всех нас», — говорит постаревший благодаря компьютерным технологиям Бекхэм.

Затем он снова молодеет. «Сейчас борьба тяжелее, чем когда-либо, и мне, как отцу, разбивает сердце мысль, что каждые две минуты от малярии умирает ребенок. Будущее, свободное от этой болезни, возможно еще при нашей жизни. Мы должны объединиться и сказать нашим лидерам, что мы не остановимся, пока дело не будет сделано. Присоединяйтесь ко мне и вместе заявим, что малярия должна умереть для того, чтобы миллионы могли жить», — продолжает он.

Кампанию по борьбе с малярией запустила благотворительная организация Malaria No More UK, с которой экс-спортсмен сотрудничает с 2009 года.


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