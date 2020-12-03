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Шоу-бизнес

Бари Алибасов экстренно госпитализирован

14:22 3 декабря 2020
Бари Алибасов

В среду, 3 декабря, известного российского музыкального продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом информирует РИА «Новости», которому о произошедшем сообщил представитель артиста Вадим Горжанкин.

«Вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы», — сказал Горжанкин.

По его словам, причиной внезапного ухудшения состояния 73-летнего Бари Алибасова могла стать передозировка средства для увеличения потенции, так как к побочным эффектам этого препарата относятся проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов решил назвать своего будущего ребенка Ковидом либо Пандемией. При этом сын продюсера заявил, что его новой избранницей стала аферистка-эскортница.

Фото: Instagram Бари Алибасова

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