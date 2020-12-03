Звезда "Женского Квартала" показала восьмимесячного сына в новом клипе

Звезда «Женского Квартала», певица Вера Кекелия впервые показала восьмимесячного сына Ивана. Она сняла малыша в своем клипе «Люби мене». Героем видео также стал ее муж Роман Дуда, выступивший соавтором музыки. А режиссером клипа стала близкая подруга и коллега Марта Адамчук.

Вера говорит, что на эту песню ее вдохновило творчество знаменитой поэтессы Лины Костенко.

«Хочу поблагодарить Лину Костенко за ее творчество, за ее стихи, один из которых вдохновил меня на написание песни „Люби мене“. Хочу поблагодарить свое прошлое и вселенную за то, что имею сейчас! На мой взгляд, ничего ценнее семьи в мире нет. Все переживания и неудачи воспринимаются очень просто, когда в руках держишь драгоценное — своих детей!», — прокомментировала новую работу Кекелия.

Напомним, певица Светлана Тарабарова рассекретила имя дочери, однако показывать двухмесячную малышку звездная мама пока не спешит.

Фото Instagram.com/kekeliavera

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