Ким Кардашьян удивила платьем с собственным портретом на животе

Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков в платье, которое украшает огромный принт с ее собственным портретом. Эти фото были сделаны еще в октябре — на вечеринке в честь 40-летия телезвезды, модели и бизнес-леди. Ким показала, что платье «имени ее» можно носить в двух вариантах — облегающем и свободном.

Хотя на самом деле Ким пыталась в первую очередь привлечь внимание к фиолетовым теням из своей новой коллекции косметики, гораздо больше интереса вызвал ее наряд.

Мнения пользователей сети разделились. Поклонники Ким сочли ее наряд очень оригинальным и классным. Однако многих это зрелище не впечатлило: Кардашьян обвинили в нарциссизме.

«Кто бы такое купил?», — написал кто-то в комментариях. «Где мы можем такое купить?», — тут же интересуется другой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что голое фото сестры Ким Кардашьян Хлое привело в восторг бойфренда, который ей изменял.

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