Стас Михайлов рассказал правду о пластических операциях и пересадке волос

Российский певец Стас Михайлов, которого Сергей Шнуров обвинил в лицемерии и едко высмеял в стихах, рассказал правду о пластических операциях и пересадке волос. В последние годы Михайлов заметно изменился. Ранее он был довольно полным лысеющим мужчиной, а сейчас сбросил лишние килограммы, обзавелся шевелюрой. Поклонники отмечают, что и черты его лица также изменились. Михайлова заподозрили в том, что он увлекся пластическими операциями и ботоксом.

Певец признается, что действительно изменился. В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» 50-летний артист рассказал, что три года назад в Германии перенес операцию на сердце, серьезно стал заботится о своем здоровье. Он занимается спортом и следит за питанием, благодаря чему сбросил лишние килограммы. Чтобы обзавестись шевелюрой, он перенес три операции по пересадке волос.

«Поменялся сильно, но когда каждый день себя видишь, не понимаешь, насколько сильно ты изменился. Да, волосы я сделал, было три операции, но это мои волосы, никаких накладок нет. Но это была непростая процедура. И бороду опустил. Один раз попробовал ботокс. Но это было больно и я сказал: „До свидос“». На этом все", — рассказал Михайлов.

Он также заверил, что не делал пластические операции.

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