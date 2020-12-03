Без масок и дистанции: «Время и Стекло» оскандалились прощальным концертом в Харькове

В среду, 2 декабря, в Харькове во дворце студентов Юракадемии прошел концерт в рамках прощального тура группы «Время и Стекло». Как сообщает Telegram-канал Kharkiv Journal, карантинные ограничения не соблюдались.

«Во дворце студентов Юракадемии прошел концерт „Время и стекло“. Масок и социальной дистанции замечено не было», — говорится в сообщении.

«Спросили у охраны, что по дистанции, и вообще почему они не сидят на своих местах, в ответ получили, что это не входит в их обязанности», — сообщается в Twitter Х#евая Салтовка.

Видео с концерта:

Перед этим «Время и Стекло» проинформировали в своем Instagram: «Концерты состоятся с соблюдением всех норм и правил». Но выступление в Запорожье все равно было отменено.

Ранее Надя Дорофеева презентовала первую сольную песню, которая вызвала скандал.

Фото: Instagram «Время и Стекло»

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