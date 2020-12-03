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Шоу-бизнес

Елена Степаненко после пластики шокировала сеть внешним видом

17:55 3 декабря 2020
Елена Степаненко

67-летняя бывшая жена известного юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко, которая переболела коронавирусом, сделала «омолаживающую» пластическую операцию. Фото женщины показал в своем Instagram актер Станислав Садальский.

По его словам, выглядела актриса «замечательно» и «блистала» на съемках ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

В комментариях пользователи не скрывали разочарования увиденным.

«Напрасно она себя так переделала», «Нежелательно худеть в возрасте», «Как-то её не очень узнать», — гласят записи под фото.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону стареющей Степаненко.

Напомним, ранее нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики».

Фото smotrim.ru/

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Елена Степаненко

Елена Степаненко после пластики шокировала сеть внешним видом

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