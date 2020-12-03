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Шоу-бизнес

Скандально известная модель Playboy сделала голую фотосессию под водой с акулами-людоедами

18:33 3 декабря 2020
Мариса с акулами

Скандально известная бельгийская модель Playboy Мариса Папен устроила фотосессию под водой близ Гавайских островов в компании галапагосских, рифовых и тигровых акул, считающихся опасными для людей. При этом 28-летняя Папен плавала возле них абсолютной голой.

Ранее Мариса неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за того, что снималась в обнаженном виде в Ватикане, в стамбульском соборе Святой Софии и в других священных для верующих разных религий местах.

«Это был один из самых умиротворяющих моментов в моей жизни — быть рядом с акулами. В их присутствии я ощущала полную безмятежность. Люди спрашивают меня, не было ли мне страшно, но на самом деле я совсем не боялась», — приводит слова модели издание The Sun. Мариса говорит, что сниматься голой в таких консервативных странах, как Египет и Израиль, было страшнее, чем прыгать в море к акулам.

В общей сложности Папен пришлось нырять 20 раз.

Мариса считает, что ее опыт поможет преодолеть людям некоторые табу и переосмыслить свое отношение к наготе и к акулам.

Ранее модель обнажилась в Ватикане

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