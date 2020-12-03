Звезда "Школы" предстала в образе "ангела" Victoria’s Secret: сеть в восторге

Актриса Елизавета Василенко, получившая известность в качестве Лолы из сериала «Школа», запостила в сеть новое горячее фото.

На сей раз она попробовала себя в качестве модели Victoria’s Secret, снявшись в пикантном нижнем белье c веселенькими цветочками.

Публикация уже собрала более 125 тысяч «лайков».

«Ничего нового Василенко, ты по-прежнему самая красивая», «Наш ангелочек», «Ого», — отозвались поклонники в комментариях.

Примечательно, что актриса вернула себе привычную прическу, которую еще в августе преобразила до неузнаваемости.

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