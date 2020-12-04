Мама из «Один дома» повторила свой знаменитый крик "Кевин!"

Голливудская актриса Кэтрин О'Хара, победившая недавно в номинации на главную женскую роль в премии «Эмми-2020», решила вспомнить фильм «Один дома», принесший ей всемирную известность.

Более того: Кэтрин повторила свой знаменитый крик в аэропорту, когда не смогла найти сына Кевина (его роль сыграл Маколей Калкин), пишет popcornnews.

Видео актриса опубликовала в TikTok, и ролик стал вирусным, набрав в течение недели несколько миллионов просмотров и лайков.

Как известно, во второй части рождественской комедии «Один дома» мальчик Кевин должен лететь вместе с семьей в отпуск в Майами, но в аэропорту он отстает от семьи и садится в другой самолет до Нью-Йорка. Исчезновение мальчика родители заметили уже по прилету во Флориду. Тогда его мама и отреагировала знаменитым криком «Кевин!», после которого теряет сознание.

По словам актрисы, фанаты всегда просят ее продемонстрировать эту сцену «вживую».

Напомним, сейчас студия Disney планирует перезапустить «Один дома» с Арчи Йейтсом («Кролик Джоджо»), Элли Кемпер («Несокрушимая Кимми Шмидт») и Робом Делани («Дэдпул 2») в главных ролях. По мнению режиссера оригинальной комедии и ее сиквела Криса Коламбуса, затея Disney заранее обречена на провал и станет лишь «пустой тратой времени».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что достигший 30-летия Маколей Калкин призвал своих поклонников не пренебрегать защитными средствами во время пандемии коронавирусом. Для этого звезда фильма «Один дома» призвал использовать его «содранную детскую кожу». На самом деле речь идет о защитной маске с соответствующим принтом, имитирующем знаменитый жест маленького Кевина МакКалистера.

Фото: popcornnews

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