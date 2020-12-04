Дуа Липа восхитила пикантным нарядом зрителей премии Virgin Atlantic Attitude Awards
На днях состоялась церемония вручение премии Virgin Atlantic Attitude Awards, которую в числе прочих гостей посетила и 25-летняя певица Дуа Липа, ярая противница социальных сетей.
Об этом говорится в сообщении на странице премии.
Во время вручения статуэтки певица эмоционально обратилась к зрителям, призвав отдать дань уважения представителям ЛГБТ-молодежи, страдающей от прессинга в ежедневной жизни.
«Давайте обнимем молодых людей из этого сообщества и поможем им почувствовать себя в безопасности, дадим им понять, что их слышат и любят. Давай вместе с этим справимся», — призвала певица.
Зрители живо реагировали на выступление певицы, но в большей мере их интересовал наряд звезды, которая выбрала для выхода в свет соблазнительное черное платье с вырезом под грудью и прозрачными боковыми вставками по всей длине.
Плавные изгибы идеально подчеркивали формы девушки, делая ее фигуру невероятно женственной.
Также певица решила не сильно себя сдерживать и по части аксессуаров, подобрав к провокационному наряду массивные золотые цепи на шее и на запястье.
Волосы же девушка собрала в фирменный пучок с гладким пробором, тем самым привнеся в и без того привлекательный образ еще больше сексуальности.
Напомним, что недавно Дуа Липа установила новый мировой рекорд: ее онлайн-концерт Studio 2054, который прошел 27 ноября, набрал более 5 миллионов просмотров по всему миру. О рекорде она сама сообщила на своей странице в Twitter.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что среди нарядов Дуа Липы есть джинсы-«крылья» и полосатый джинсовый костюм от украинского дизайнера.
Фото: virgin.com5
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