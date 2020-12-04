«Так выглядит рай»: брошенная Прилучным Муцениеце загорает в бикини на пляже с детьми

Пока российский актер Павел Прилучный «заживляет раны» с помощью Мирославы Карпович после неудачной поездки в Прибалтику, его экс-супруга Агата Муцениеце сбежала от холодов и отправилась в долгожданный отпуск вместе с детьми.

Для отдыха от съемок и репетиций артистка выбрала Мальдивы, о чем сообщила в своем Instagram.

На тропическом острове звезда вместе с семилетним сыном Тимофеем и четырехлетней дочкой Мией уже успела позагорать и искупаться в водах Индийского океана.

Агата предстала в купальнике-бандо на видео, опубликованном в сторис Instagram. Также Муцениеце показала, как ее дети играют на белоснежном песке: Мия увлеченно строила замок, а Тимофей нашел во время купания ракушку и поспешил показать ее всем.

«Какая красота! Если не так выглядит рай, то как?» — восхитилась красотой острова актриса.

Фолловеры порадовались тем, что актриса смогла уехать в отпуск, а также снова отметили ее красоту.

«Хорошего отдыха, Агата!», «Тимофей красавчик! Глаза мамины», «Классно, вы уже прилетели, отдыхайте на все 100!», «Прекраснейший молодой человек», «Агата, жизнь — она только твоя! Счастливого отпуска вашей семье!», «Какая фигурка», «И без макияжа красивая», — написали фанаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая жена Прилучного восхитила фанатов бедрами в мокром купальнике.

Фото: @agataagata

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