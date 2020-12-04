"Снежная королева": Рианна разделась для рекламы "новогодней" коллекции нижнего белья

Ставшая самой богатой певицей Великобритании благодаря нижнему белью Рианна решила не упускать шанс сделать подарок поклонникам к новогодним праздникам и снялась в красивом бра и шортах из новой коллекции своего бренда одежды Savage.

Снимки она разместила в своем аккаунте в Instagram.

Дополнить образ 32-летняя певица решила белоснежными латексными чулками и перчатками, которые, возможно, также вошли в лимитированную коллекцию аксессуаров.

Позировала Рианна в студии, украшенной по-новогоднему — ледяной скульптурой в виде ёлки, заснеженными деревьями и кустами — чем не настоящая зима!

Соскучившиеся по общению фанаты обрадовались возможности поглазеть на кумира в откровенных нарядах и насыпали ей целый «ворох комплиментов».

«Снежная королева!», «Айс бейби!», «Горячая как огонь и в то же время холодная, как лёд», «Превосходна!», «Какая крутая!» — пишут фолловеры в акааунте певицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рианна чутко реагирует на изменения ситуации в мире, и как только некоторые страны начали вводить карантин, она сразу же провела презентацию соответствующей коллекции.

Фото: savagexfenty

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