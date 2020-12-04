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Шоу-бизнес

«Лижет гладко. Пусть огребает от своих»: Баста попал в скандал

8:07 4 декабря 2020
Баста

В сети активно обсуждают ужесточение карантинных мер после концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), а также наказание для питерских «культурных» чиновников.

Об этом, в частности, пишет на своей страничке в соцсетях музыкант и композитор Вася Обломов, сетующий на то, что власти сами разрешили концерт, установив ряд правил, а потом обвинили во всем рэпера.

«Дезинфицирующий тоннель в стране, к сожалению, только один. Но кому сегодня вообще интересна правда? Нельзя концерты? — запретите их официально. Просто когда здравоохранение не в состоянии справиться с потоком больных, не хватает лекарств, коек, тестов, персонала, все в жопе, а чиновники, спрятавшись, не хотят и не могут поддерживать финансово вообще никакой бизнес, кроме собственного, нужно на кого-то вешать ярлык виноватого в том, что ничего не получается. На этом фоне можно показательно быть „за народ“. Решение принято: на ближайшее время ненадолго во всем виноват Баста», — пишет Обломов.

Однако не все интернет-пользователи сочувствовали Басте. Вот несколько таких комментариев.

Ранее в интервью Ксении Собчак Баста назвал себя «украинцем», однако не ответил на вопрос о том, чей Крым, и обтекаемо говорил о войне на Донбассе.

Напомним, что этой осенью по представлению Службы безопасности Украины Министерство культуры и информационной политики исключило из «черного» списка Басту, который попал в перечень за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Фото Басты из соцсетей.

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