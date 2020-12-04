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Шоу-бизнес

У Алины Гросу психическое расстройство: в чем причина

13:01 4 декабря 2020
Алина Гросу

Популярная певица и актриса Алина Гросу, пережившая развод вскоре после свадьбы, столкнулась с психическим расстройством. Испытать на себе гамму чувств и переживаний сумасшедшей ей довелось на съемочной площадке. Алина получила одну из главных ролей в драматичном фильме «Двое над пропастью».

«Такой сложной и интересной роли для себя в качестве актрисы я еще не помню! К тому же, на меня впервые в моей актерской практике надевали „посадки“ с искусственной кровью. Это особенное приспособление, которое имитирует ранения. Остальные подробности мне пока раскрывать нельзя. Счастлива, что совсем скоро можно будет увидеть результат!», — коротко рассказала Алина о своей новой работе.

Фильм сняли в Киеве за две недели. Большинство эпизодов было снято на крышах украинской столицы. Под финал работы многие участники съемочного процесса заболели. Коронавирус подхватила и Алина Гросу. Актриса говорит, что перенесла болезнь в легкой форме, но долго восстанавливалась.

«В последний день съемок мы дружно почувствовали рост температуры. Решили сдать тест на COVID — и выяснилось, что часть команды заболела… И я в том числе… Слава Богу, уже все позади, и болезнь прошла в легкой форме. Так что фильм получился коронованным!», — рассказала Алина Гросу.

Также песня Алины Гросу «Удержи меня» стала саундтреком к картине. Премьера фильма «Двое над пропастью» состоится на телеканале СТБ.

Ранее Алина Гросу поставила точку в разговорах о бывшем муже и намекнула на новый роман.

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