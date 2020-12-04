«Рано радовались»: малышу заболевшей коронавирусом Илоны Гвоздевой пришлось вызывать врачей

Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, подхватившая коронавирус, напугала подписчиков новым сообщением о болезни. Еще недавно она рассказывала в сети, что COVID-19 отступает, температура ушла, а дети чувствуют себя прекрасно.

Но спустя несколько дней после улучшения общего состояния температура снова начала повышаться, что заставило паниковать Илону. Но еще больше ее напугало то, что симптомы появились у пятилетней дочки и новорожденного сына. Детям срочно пришлось вызывать врачей.

«Рано радовались. Температура вернулась. Лечение продолжаем то же самое. Вызвали врача, педиатра. Будем надеяться, что у нас не пневмония. Нервы немного сдают уже. Малыш тоже приболел. Два дня очень беспокойный, от груди отказывается, спит плохо», — рассказала Гвоздева.

Также она сообщила, что у Доминика поднялась температура. Но врачи после осмотра и забора необходимых анализов заверили, что с детьми все в порядке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что многие публичные люди переболели коронавирусом. Как перенес болезнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал Анатолий Анатолич.

Фото Instagram.com/ilonagvozdeva

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