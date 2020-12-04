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Шоу-бизнес

«Состарившаяся» Ирина Билык удивила поклонников

14:52 4 декабря 2020
Ирина Билык

Популярная певица Ирина Билык, удивившая поклонников образом Мертвой невесты на Хэллоуин, и дальше экспериментирует с перевоплощениями. На своей странице в Instagram она опубликовала забавное видео, на котором предстала в образе старухи.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через сто, мои малятки?», — зловеще говорит в ролике Ирина.

В подписи под видео, она объяснила, что всегда хотела играть в театре. Ей по душе не роли классических красавиц, а комедийных персонажей. Билык поинтересовалась у подписчиков, может, ей стоить сменить амплуа?

Поклонники в комментариях отмечают чувство юмора певицы, но большинство советуют оставаться певицей.

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