Актер из "Кухни" и "Глухаря" зверски избил участника шоу "Дом-2"
Российского актера Кирилла Мелехова, известного по сериалам «Кухня», «Глухарь», «Полицейский с Рублевки», задержали полицейские за драку с участником «ДОМа-2» Артуром Кулаковым.
Инцидент произошел еще 7 ноября в баре «Руки вверх» в центре Москвы, передает «Стархит».
Кулаков выпивал в компании друзей. В какой-то момент к ним присоединилась другая компания. Позже между мужчинами произошел скандал, а затем и драка. По подозрению в нападении был задержан Кирилл Мелехов.
По данным СМИ, сейчас жизни пострадавшего Кулакова ничего не угрожает. Но ему около месяца понадобилось, чтобы прийти в себя и восстановить здоровье.
Согласно заключению медэксперта, Артур Кулаков получил сотрясение мозга, у него диагностирован перелом носа и другие увечья. К этому еще прибавилось и подавленное состояние после инцидента.
Кулаков
Против Мелехова возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в потасовке с владельцем одного из ночных клубов Калининграда пострадал российский актер Павел Прилучный. В московскую больницу актер поступил с переломом костей лицевого скелета, а также ссадинами и ушибами головы.
Фото starhit.ru/181
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