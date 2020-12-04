Актер из "Кухни" и "Глухаря" зверски избил участника шоу "Дом-2"

Российского актера Кирилла Мелехова, известного по сериалам «Кухня», «Глухарь», «Полицейский с Рублевки», задержали полицейские за драку с участником «ДОМа-2» Артуром Кулаковым.

Инцидент произошел еще 7 ноября в баре «Руки вверх» в центре Москвы, передает «Стархит».

Кулаков выпивал в компании друзей. В какой-то момент к ним присоединилась другая компания. Позже между мужчинами произошел скандал, а затем и драка. По подозрению в нападении был задержан Кирилл Мелехов.

По данным СМИ, сейчас жизни пострадавшего Кулакова ничего не угрожает. Но ему около месяца понадобилось, чтобы прийти в себя и восстановить здоровье.

Согласно заключению медэксперта, Артур Кулаков получил сотрясение мозга, у него диагностирован перелом носа и другие увечья. К этому еще прибавилось и подавленное состояние после инцидента.

Кулаков

Против Мелехова возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в потасовке с владельцем одного из ночных клубов Калининграда пострадал российский актер Павел Прилучный. В московскую больницу актер поступил с переломом костей лицевого скелета, а также ссадинами и ушибами головы.

Фото starhit.ru/

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