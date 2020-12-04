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Шоу-бизнес

"Спасибо за отсутствие фальши": Пугачеву впечатлил новый клип "ДДТ"

20:58 4 декабря 2020
Юрий Шевчук

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поблагодарила легендарную российскую рок-группу «ДДТ» за новый клип «2020».

«Спасибо „ДДТ“ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!», — написала певица в Instagram.

Композиция «2020» посвящена изменениям в мире из-за пандемии коронавируса. Съемки клипа прошли в Мурино Ленинградской области. Музыканты выбрали долгострой, чтобы показать изоляцию человека.

Фанатам новая работа «ДДТ» очень понравилась.

Напомним, ранее «ДДТ» выпустила новый клип на песню «Русская весна», впервые прозвучавшую в 2015 году. Видео снимали в центре Санкт-Петербурга и в следственном изоляторе «Кресты».

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