"Подельник" Зеленского по "Кварталу" избавился от коронавируса

Шоумен Евгений Кошевой, звезда студии «Квартал 95», получил негативный тест на коронавирус.

«День восьмой, тест негативный. Всем здоровья», — сообщил комик в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, артист заболел COVID-19 в конце ноября. Судя по его Instagram, болел комик дома, находясь на самоизоляции.

Его бывший коллега по «Кварталу» президент Владимир Зеленский две недели лечился в «Феофании». Врач Евгений Комаровский раскритиковал решение главы государства ложиться в больницу при отсутствии показаний для госпитализации. Особенно странно это решение выглядело на фоне нехватки койко-мест для тяжелых больных, требующих госпитализации.

Фото Instagram/evgenii.koshevoi

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