"Близкие не хотят его освобождения": раскрыта главная интрига в деле Михаила Ефремова

Похоже, разговоры о «непростых» отношениях между осужденным на семь с половиной лет за смертельное ДТП Михаилом Ефремовым и его супругой Софьей Кругликовой имели под собой основание — именно она не хочет досрочного освобождения мужа и делает все для того, чтобы он провел в колонии весь назначенный ему срок.

Такими подозрениями с КП поделился адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский, считающий, что актер находится в эпицентре семейных разбирательств.

«На мой взгляд, все происходящее — результат интриг „Ефремовского двора“. Но уже очевидно, что кому-то из близких актера не очень хочется, чтобы он оказался на свободе», — сказал он.

Подозрение юриста вызвал тот факт, что Михаил Ефремов вновь отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, который появился в процессе по инициативе Никиты Джигурды. Эпатажный артист нанял своему другу хорошего защитника, когда понял, что с Эльманом Пашаевым победы в суде точно не одержать.

И Алешкин не подвел: именно ему удалось договориться с гражданской жене погибшего в ДТП курьера Ириной Стерховой, пообещав ей даже без суда компенсацию от Михаила Олеговича.

Сам Алешкин об отказе Ефремова от его услуг узнал через СМИ. Андрей напомнил, что у него с актером заключен договор, и он его полностью исполняет — готовится к рассмотрению дела в кассации.

Со своей стороны Алешкин также считает, что сам артист готов работать с защитниками, а близкие категорически против этого, так как им более выгодно, чтобы он не выходил на свободу как можно дольше — дескать, там у него нет доступа к алкоголю и женщинам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что направленному для отбывания наказания в белгородскую колонию актеру Михаилу Ефремову должны в ближайшее время предложить достаточно «солидную» должность завклубом.

Фото: КП

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