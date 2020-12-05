Четверть миллиона "зеленых": пистолет "лучшего Бонда" продали на аукционе

Пистолет Walther PP, с которым ставший «лучшим Джеймсом Бондом» Шон Коннери снимался в первом фильме об агенте 007 «Доктор Ноу», был продан на аукционе Julien Auctions в Беверли-Хиллз за $ 256 тыс.

Прежде им владел продюсер и коллекционер реквизита Дэн Лэниган, пишет Variety со ссылкой на сообщение аукционного дома.

Сообщается, что Лэниган сам приобрел этот пистолет на британском аукционе в 2006 году, будучи большим поклонником первого фильма из серии «бондианы». Он сообщил, что пистолет не является огнестрельным оружием и представляет исключительно коллекционную ценность.

Дэн Лэниган сказал, что продает легендарный пистолет из-за изменения его интересов как коллекционера. «Ему нужно найти другой дом и быть с кем-то, кто даст ему любовь, которую он заслуживает», — сказал прежний владелец.

Он засомневался в своем решении о продаже после смерти Шона Коннери 31 октября. Но за две недели до трагической новости Лэниган уже подписал контракт с Julien Auctions и оповестил организаторов аукциона о своем желании продать предмет.

Лэниган говорит, что чувствовал себя странно и хотел сохранить эту вещь, ведь пистолет стал для него еще важнее.

Но позже принял решение продать свой Walther.

Новый владелец пожелал остаться анонимным. Известно только, что победитель торгов «был американцем, который видел каждый фильм о Джеймсе Бонде со своими детьми».

Как отметил представитель Julien's Auctions Мартин Нолан, силуэт Коннери с «Вальтером» стал культовым изображением, по которому без труда можно узнать фильмы бондианы. По его мнению, это «один из самых узнаваемых» образцов поп-культуры всех времен.

Напомним, что скончавшийся 31 октября в возрасте 90 лет Шон Коннери снялся в 70 с лишним картинах, в том числе в семи фильмах о британском суперагенте. Его неоднократно называли лучшим исполнителем роли Бонда. Настоящая популярность пришла к Шону Коннери после того, как он снялся в первых пяти фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде — «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965) и «Живешь только дважды» (1967).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что копию театрального занавеса Львовской оперы продали на аукционе Sotheby's почти за 800 тысяч евро

Фото: bazaar.ru

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter