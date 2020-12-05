Слезы Рыбака и шок Мишиной: самые яркие моменты шестого выпуска «Холостячки»

К шестому выпуску популярного реалити «Холостячка» (СТБ) борьба за сердце Ксении Мишиной стала еще более напряженной. Претендентов на ее сердце осталось всего четыре — Александр, Евгений, Андрей и Алексей. Все участники разные, но с каждым из них у главной героини уже завязалась своя особенная история. Каждый раз прощаться становится все сложнее.

— Остался самый важный момент, — призналась Ксения. — Момент принятия решения становится все ближе. Мне не хочется ошибиться. Хотя в моей жизни были такие моменты. Чем больше я доверяю парню, тем больше усиливаются страхи.

— Сейчас мужчины не меньше сомневаются, — успокаивал Ксению ведущий проекта Григорий Решетник и предложил ей испытать парней на честность.

Вместе с Гришей Ксения направилась в дом к участникам.

Гриша предложил испытание в форме игры, в которой Ксения — полноправная участница. По условиям — все могли анонимно поставить любые вопросы друг другу.

— Я готов отвечать на все, что угодно, — сказал Александр Эллерт.

Евгения спросили, что для него важнее — новые подписчики в социальной сети или Холостчка. Андрея — как он собирается воспитывать сына Ксении. У Александра спросили, как он понял, что влюбился.

— Я не люблю обсуждать такие вопросы прилюдно,— отказался говорить Саша.

— Не понимаю, что здесь сложного, — изумилась Холостячка, которая и задала этот вопрос.

Алексей признался, что продолжит бороться за сердце Ксении даже, если она его не выберет.

— Как это смело и по-мужски, — восхитилась Ксения.

Отвечая на один из вопросов, Холостячка призналась, что у нее уже был поцелуй.

За всеми ответами следила психолог Светлана. После испытания она предложила Ксении поговорить о каждом из ее избранников. По мнению Светланы, Алексей — строит дальновидные планы, а вот Евгений был с Ксенией не до конца откровенен.

— Алексей заслуживает любви и победы, — признала Ксения.

Александра психолог назвала не стабильным: «от него не знаешь, что ожидать».

— Ему сложно говорить о своих истинных чувствах, — решила психолог. — Тем более, он не дальновидный. Если готовы смиряться с его эмоциональностью, то можно продолжать отношения. Напряжение между Андреем и Сашей очень явно. Но Саша с подозрением смотрит на мир. Ему сложно приблизить кого-то к себе. Ксения, прислушивайся к своим эмоциям. Иди за счастьем.

По заданию Григория Решетника, каждый из участников должен был пригласить Ксению к себе домой, чтобы познакомиться поближе.

— Ксю сразу поймет, что у меня квартира холостяка, — сказал Александр.

— Я никому не показываю квартиру, — признался Евгений. — Это слишком личное.

Первое свидание у Холостячки было с Александром Эллертом. Но прежде он пригласил Ксению прокатиться с ним на вездеходе.

— Это было очень классно, — восхитилась Ксения, которая любит экстремальные приключения.

— Я теперь понимаю, в кого Платон, — был доволен Александр.

Остановившись, Ксения и Саша решили выяснить отношения. Холостячка сказала, что не понимает, почему он не ответил на ее вопрос по поводу влюбленности.

— Я не хочу говорить при всех,— сказал Саша и признался Ксюше, что влюблен в нее.

— Я влюблена, — выкрикнула Ксения, правда, не сказала в кого именно.

Саша пригласил Ксению к себе в холостяцкую квартиру. Оказалось, что ни Мишина, ни Эллерт не умеют готовить.

— Для меня важны отношения, когда ты не сомневаешься, что хочешь жить с этим человеком, — сказала Ксения. — Важно, чтобы совпали наши желания.

— Сколько ты тратишь в месяц? — неожиданно спросил Ксению Саша.

— Не могу вот так сразу ответить,— смутилась Ксения.

— Наверное, это был мой самый глупый вопрос,— решил Саша. — А ты хочешь знать, сколько я зарабатываю?

Эллерт признался, что это может быть несколько тысяч долларов в месяц.

— Он это сказал, чтобы я понимала, на что могу рассчитывать, — решила Холостячка, назвав свое свидание идеальным.

Следующее свидание у Холостячки было с ресторатором Евгением Ковтуненко. Евгений приготовил для Холостячки ужин, пригласив к себе домой. Оказалось, что Женя еще и рисует.

— Не могла бы никогда подумать!— восхитилась Ксения его творением.

Вечер продолжился в ресторане Евгения, где специально для них приготовили изысканные блюда.

— Ксения достойна быть счастливой, — признал парень, а в конце вечера преподнес Холостячке стих, который написал после их предыдущего свидания.

— Твое сердце разорвано на куски…"— читал Женя Холостячке.

— Это бесценно, — сказала Ксения.

— Я готов делать все, чтобы она знала, как мне нравится,— заключил парень, уверенный, что роза будет его.

Алексей пригласил Ксению на свидание в… торговый центр.

— Я бы хотел позаботиться о тебе,— сказал Алексей. — Давай купим все, что ты захочешь.

— Не смущай меня, — смеялась Холостячка.

Ксения определилась с вещами и пара направилась в гардеробную.

— Я кайфовал по полной, — признал Алексей. — Если я влюблен, «стопа» нет.

-Леша был готов мне купить все, — было неловко Ксении.

В результате в гардеробе Ксении появились белоснежные кроссовки и педжак в клетку.

Свидание продолжилось дома у Алексея.

— У меня есть мечта — вместе с Ксенией и Платоном построить дом, — признался Алексей.

— Все, что происходит между нами, не похоже ни на что, — призналась Ксения. — Я ни разу не думала, чтобы от тебя отказаться.

Холостячка призналась, что для нее Алексей — самый важный мужчина на проекте.

— Когда я с ней, я просто как в тумане, — сказал Алексей и поцеловал Ксению. — Мне ни с кем не было так хорошо, как с ней.

— У меня просто бабочки в животе, — была счастлива Холостячка.

На свидание с Андреем Рыбаком Ксения пригласила физиолога Виктора. Паре предложили участие в эксперименте — подключить к телу датчики тепловизора, который будет «улавливать» эмоции.

— Все это мне показалось странным, — сказал Андрей.

— Мне было важно, чтобы мужчина мне просто доверился, — объясняла Ксения. — Важно, что он ко мне чувствует.

Андрей скептически отнесся к эксперименту.

— Я хочу взаимности, — признался Андрей.

Кстати, именно у него на проекте было самое большое количество свиданий.

— Ты прекрасен!— говорила Ксения, крепко обнимая парня.

Андрей решил пригласить Ксению к себе на работу — радиостудию и вышел с ней в «прямой эфир».

— Я была на его волне, — пришла в восторг Ксения. — Я почувствовала его силу, сексуальность.

Неожиданно Андрей признался, что он не все рассказал Ксении и пригласил ее к себе домой.

— Хочу расставить все точки над «и», — сказал парень.

Серьезный разговор долго оттягивался и, наконец, Андрей признался.

— То, что произошло, случилось очень быстро, — сказал он со слезами на глазах. — Когда хочу тебе сказать правду о том, что у меня внутри, то начинает хрипеть голос. Я влюбился в тебя. Но с этим пришла большая сложность. Перед проектом я давал обещание не влюбиться в тебя еще одному человеку.

Ксения не находила слов.

— Перед проектом мне казалось, что я был влюблен в другую,— продолжал Андрей. — Я обещал, что, когда вернусь, мы будем с ней вместе. Но обещания я не сдержал. Я обманул ее. Но и ты не заслуживаешь вранья.

— Я еле сдерживалась, — недоумевала Холостячка. — Это дикая странность.

— Я говорил, что иду в проект, как на работу,— сказал Андрей. — Что ты для меня ничего не значишь. Я общался с девушкой и во время проекта. Я пообещал, что уйду до финала.

— Ты намерен уйти?!— спросила Ксения.

— Не знаю, — плакал Андрей. — Надо сдержать слово, но я так этого не хочу. Я люблю тебя.

— Как можно теперь тебе верить?— не понимала Ксения. — Чего ты хочешь?

— Любить тебя каждый день, — сказал Андрей.

— Я не исключаю, что все это вранье, — не сдержалась Холостячка. — Спасибо, что не сделала не правильный выбор.

Андрей попросил прощения у своей прошлой девушки и Ксении.

Накануне Церемонии роз Ксения пошла на разговор с Рыбаком.

— Я хочу чувствовать уверенность в мужчине, — сказала Ксения.

— Я так много раз ошибался, что не хочу это повторять, — оправдывался Андрей. — Я люблю тебя и, что бы ты не думала — это так. И хотел, чтобы Ксения Мишина влюбилась и в меня.

Первым на Церемонии получил розу Алексей. Затем Александр.

— Я думал самое честное сказать, как все было —оправдывался Андрей, стоя перед Ксенией.

— Отношения, родившиеся во лжи, не имеют будущего, — произнесла Холостячка. — Спасибо за все, что было между нами. И будет…

С этими словами, неожиданно для Андрея, Ксения отдала ему розу.

— Я решила опереться на свои чувства, — объяснила поступок Ксения.

Проект покинул Евгений Ковтуненко.

— Ты продолжаешь меня удивлять, — призналась Ксения, прощаясь с парнем. — Ты — творческий, целеустремленный. Но мы с тобой общались как приятели, а не влюбленные. Мы не на романтической волне. У меня нет для тебя розы.

— Я расстроен и не понимаю, чего я не сделал,— удивлялся Евгений. — Не знаю, что ей еще надо.

На следующей неделе участники познакомят Ксению со своими родными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сьемки предыдущего выпуска реалити проходили на Западной Украине. Так как работа над проектом шла в условиях карантина, то традиционные путешествия участников за границу были заменены поездками по самым красивым местам Украины.

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