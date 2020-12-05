Звезда “Кухни” Мария Горбань ошарашила фанатов фото в купальнике без нижней части

Переболевшая коронавирусом 33-летняя российская актриса и телеведущая Мария Горбань любит радовать фолловеров в соцсетях подтянутой фигурой и аппетитными линиями своего тела.

Однако накануне актриса и вовсе решила ошеломить поклонников, опубликовав снимок, на котором предстала перед ними в чрезвычайно пикантном и соблазнительном образе.

Так, Мария решила попозировать перед публикой практически полностью обнаженной.

Из одежды на знаменитости остался только ярко-красный бюстгальтер и черная кружевная шаль, которые еще больше подчеркивают «горячую обстановку» съемки, ведь все части тела ниже бюста оказались открытыми.

Подписчики Горбань довольно бурно отреагировали на столь соблазнительный снимок без трусиков, оставив под публикацией целый шквал восторженных комментариев.

«У Нагиева глаза выпали», «Ну, красота!», «Буду оригинальным: Хороша Маша», «Пушка», «Просто огонь», «Естественная красота», «Где трусы потеряла?», «Вау», — пишут пользователи.

Кроме того, они наградили Машу сумбурными наборами смайлов, которые показывали их восхищение, удивление и восторг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда сериала «Кухня» любят выбирать для отдыха купальники с открытой спиной, при этом берет их на отдых в большом количестве.

Фото: @gorban_masha

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