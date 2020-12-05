28.23 / 28.44 34.07 / 34.51
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Как набедренная повязка: российская телеведущая Виктория Боня шокировала арабских шейхов своим "микробикини"

5:25 5 декабря 2020
Виктория Боня

Российская актриса и модель Виктория Боня, пошутившая над инцидентом с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, на днях отметила 41-летие, отправившись для этого в Арабские Эмираты.

В последний день отдыха Боня сфотографировалась на пляже и поделилась снимком в Instagram, пишет МК.

Телеведущая предстала на снимке на фоне моря и высотки в коралловом купальнике. При этом купальный костюм Вики состоял из бюстгальтера и крошечных микротрусиков, едва прикрывавших ее прелести.

К тому же в таком виде Боня снялась, держа в руках государственный флаг Арабских Эмиратов.

«Из тёплого Дубая в холодную Москву…», — подписала она снимок.

Увидев фото, поклонники предположили, что Виктория шокировала консервативный мусульманский пляж своим откровенным бикини: плавки у купальника настолько узкие, что можно сказать, что на Виктории всего лишь набедренная повязка. И в целом модель выглядит слишком вызывающе для арабской страны.

Интересно, что снимок Боня делала после того, как ее «арабский отдых» уже был омрачен парочкой инцидентов, пишет издание.

Так, в аэропорту Парижа девушку задержали стражи правопорядка. Модель попала в руки жандармов, когда ждала своего рейса в Эмираты. По словам Бони, полицейские задержали ее за то, что она сняла медицинскую маску, чтобы выпить воды.

Прилетев в Эмираты, Виктория решила, что все ее несчастья наконец-то позади. Но не тут-то было: у нее начались проблемы со здоровьем. В день рождения модели внезапно стало плохо, и ей пришлось вызывать доктора. Виктория почувствовала резкую боль в спине. Приехавший врач сделал ей обезболивающий укол.

«День рождения закончился доктором. 41 год исполнился, и сразу доктора вызывать», — пошутила Виктория, опубликовав видео с врачом в сторис.

Поэтому поклонники посоветовали своей любимице вести себя куда более скромно, соблюдая правила и обычаи страны пребывания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года видеоблогер Виктория Боня заработала $ 0,54 млн, увеличив количество своих подписчиков до 7,4 млн человек. Поэтому, возможно, такие снимки — один из ее «продуманных» способов увеличения аудитории в Сети.

Фото: @victoriabonya

139

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Горбань Маша

Звезда “Кухни” Мария Горбань ошарашила фанатов фото в купальнике без нижней части

Медики против короны

Просто так не прицепится: врач объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 даже при контакте с больными

Виктория Боня

Как набедренная повязка: российская телеведущая Виктория Боня шокировала арабских шейхов своим "микробикини"

После встречи с педофилом

Насиловал даже собственных племянниц: хирург-педофил обесчестил сотни девочек и мальчиков

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер