Как набедренная повязка: российская телеведущая Виктория Боня шокировала арабских шейхов своим "микробикини"

Российская актриса и модель Виктория Боня, пошутившая над инцидентом с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, на днях отметила 41-летие, отправившись для этого в Арабские Эмираты.

В последний день отдыха Боня сфотографировалась на пляже и поделилась снимком в Instagram, пишет МК.

Телеведущая предстала на снимке на фоне моря и высотки в коралловом купальнике. При этом купальный костюм Вики состоял из бюстгальтера и крошечных микротрусиков, едва прикрывавших ее прелести.

К тому же в таком виде Боня снялась, держа в руках государственный флаг Арабских Эмиратов.

«Из тёплого Дубая в холодную Москву…», — подписала она снимок.

Увидев фото, поклонники предположили, что Виктория шокировала консервативный мусульманский пляж своим откровенным бикини: плавки у купальника настолько узкие, что можно сказать, что на Виктории всего лишь набедренная повязка. И в целом модель выглядит слишком вызывающе для арабской страны.

Интересно, что снимок Боня делала после того, как ее «арабский отдых» уже был омрачен парочкой инцидентов, пишет издание.

Так, в аэропорту Парижа девушку задержали стражи правопорядка. Модель попала в руки жандармов, когда ждала своего рейса в Эмираты. По словам Бони, полицейские задержали ее за то, что она сняла медицинскую маску, чтобы выпить воды.

Прилетев в Эмираты, Виктория решила, что все ее несчастья наконец-то позади. Но не тут-то было: у нее начались проблемы со здоровьем. В день рождения модели внезапно стало плохо, и ей пришлось вызывать доктора. Виктория почувствовала резкую боль в спине. Приехавший врач сделал ей обезболивающий укол.

«День рождения закончился доктором. 41 год исполнился, и сразу доктора вызывать», — пошутила Виктория, опубликовав видео с врачом в сторис.

Поэтому поклонники посоветовали своей любимице вести себя куда более скромно, соблюдая правила и обычаи страны пребывания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года видеоблогер Виктория Боня заработала $ 0,54 млн, увеличив количество своих подписчиков до 7,4 млн человек. Поэтому, возможно, такие снимки — один из ее «продуманных» способов увеличения аудитории в Сети.

Фото: @victoriabonya

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