Вдова и младший сын убитого Михаила Круга сменили фамилию: названа причина

Сын Михаил Круга от второго брака Александр и его мать Ирина, бросившая недавно третьего мужа, поменяли фамилию, теперь она у них будет «Круг», раньше они были «Воробьевыми» — именно такая фамилия была у известного шансонье по паспорту.

Об этом пишет сайт российского «5 канала».

Ранее у 18-летнего Александра в документах была настоящая фамилия убитого вскоре после его рождения отца. Но в феврале он решился на изменения.

«Прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым, сейчас же стал Кругом», — рассказал юноша.

Ирина Круг рассказала, что с обычной фамилией ее сыну было гарантировано нормальное детство, теперь же, сменив фамилию, он сможет идти по стопам отца.

Женщина и сама недавно решила стать «Круг».

«Сын сменил вслед за мной — я сказала, что так надо», — разъяснила певица.

Сын шансонье и сам обладает неплохим голосом. Бархатный баритон позволил ему поступить в театральный институт имени Щукина. Хотя учится он на актера, в свободное время часто выступает на сцене вместе с матерью.

«Я прекрасно понимаю, что меня буду всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою», — поделился он.

Как известно, Михаил Круг был женат дважды. Первая супруга Светлана в 1988 году родила от музыканта сына Дмитрия. После развода Михаил отсудил у женщины право опеки над ребенком. В 2000 году Круг женился на уроженке Челябинска Ирине Глазко. Женщина растила маленькую дочь от прежних отношений. А от певца родила сына Сашу в 2002 году. Когда Круга убили, его младшему сыну не было и года.

Михаил Круг со своей второй женой Ириной познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Шансонье был старше красавицы на 14 лет, но разница в возрасте ничуть не смущала пару. Они поженились в 2000 году. Их сын Александр родился за месяц до убийства музыканта в 2002-м. И если старший наследник Дмитрий выбрал работу, далекую от шоу-бизнеса — он служит в полиции — то Саша стал певцом, как и его знаменитый отец. И как мама.

В свое время Ирина Круг тяжело переживала гибель Михаила Круга в 2002 году. Ведь Михаила убили у нее на глазах. Она не надеялась встретить кого-то, но спустя четыре года после смерти шансонье вышла замуж за Сергея Белоусова. В 2013 году она подарила ему сына Андрея. Казалось, в третьем браке женщина обрела свое счастье. Однако не судьба. В октябре Ира сообщила Андрею Малахову о разводе

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам убийц известного шансонье Михаила Круга, он случайно стал жертвой киллеров. Первоначально они планировали инсценировать «ограбление» его дома, с тем, чтобы впоследствии вернуть «награбленное».

Фото: КП

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