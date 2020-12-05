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Шоу-бизнес

"Немного привел себя в порядок": обнажившийся Дантес показал татуировки на теле

8:10 5 декабря 2020
Дантес

Популярный певец и телеведущий Владимир Дантес, сделавший недавно интимное признание, показал в Instagram свое тело с татуировками.

Артист признался, что не понимал, когда парни выставляли свои торсы на всеобщее обозрение и в ответ получали массу критики.

«ОСУЖДЕНИЕ! Это единственное, в чем многие, и я в том числе, просто профессоры. Мы знаем, как и кому лучше жить, что можно выкладывать в личный аккаунт, а что нет. Не полюбив себя, не любишь всех вокруг. Каждая победа другого человека —твое поражение, которое порождает ненависть в тебе. Какой же это легкий путь! Путь нелюбви», — пишет музыкант. ⠀

Дантес считает, что он начал меняться.

«Я только в самом начале пути. Пока я немного привел в порядок себя. На очереди быт/работа/отношение к людям и т. д. Поэтому осуждаю каждый плохой комментарий под любыми фотками всех людей», — уточнил он.

Комментарии под фото появились положительные.

Напомним, недавно Владимир Дантес представил новый клип, в комментарии к которому его сравнили с женой Надей Дорофеевой. ⠀А сама Надя Дорофеева попала в грандиозный скандал со своим первым сольным клипом на песню «Горит».

Фото Instagram/vladimirdantes

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